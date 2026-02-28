El concierto gratuito de Shakira ha causado una enorme emoción entre sus miles de fans, que cuentan las horas para su concierto de este domingo, por lo que hay quienenes, desde días antes, como es el caso de Esaú López, quién se declara uno de los más grandes seguidores de la colombiana, pues la ha visto actuar en 33 ocasiones; mañana se cumple la 24.

Aunque no es el primero en la fila que ya acampa cerca de la Plaza de la Constitución, sí es uno de los más ilusionados por el reencuentro de "la Loba", con este escenario que no ha visitado desde hace 19 años, cuando en 2007 ofreció el que hasta ahora es el único evento similar que ha tenido.

Esaú también se siente identificado con Shakira, no sólo por los 33 conciertos en los que la ha visto, sino porque en está gira de “Las mujeres ya no lloran”, finalmente pudo conocerla y compartir un momento que se llevará a la tumba como uno de los mejores de su vida.

“Fue increíble, ella dentro de su rutina es muy estricta, todo lo tiene coreografiado, nunca realmente ha interrumpido un concierto para hacer alguna mención o así, yo nada más quería que ella viera que era un loquillo que estaba yendo a ver los conciertos, pero cuando me nombró, me volví loco y aparte lo que más me sorprendió fue que se acordara del nombre y que lo dijera”, dice.

Esto no fue trabajo de un solo día, pues, antes de esto él conoció a su idola en el concierto del 21 de marzo del 2025, en un meet and greet, en el que le pido que le autografiara el brazo, además de escribir el título de su canción favorita, “Don't bother”, mismos que se tatuó y le mostró en la caminata rumbo al escenario dos días después, aunque el momento que relata, sucedió medio año adelante en el Estadio GNP Seguros.

Esaú López, fanático de Shakira acampa, este sábado, 27 de febrero de 2026, en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Foto: César González / EL UNIVERSAL

Con esto, Esaú siente una especie de recompensa y regalo de la intérprete de “Día de enero” o “Te dejo Madrid”, por los 19 años que la ha apoyado, recordando como si fuera ayer el primer concierto al que asistió, aquel 16 de mayo del 2007, en Queretaro.

Este año también guarda algo especial, al ser la última vez que la de Barranquilla ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México tal como sucederá este domingo, 1 de marzo del 2026, para el que fans como López esperan grandes momentos.

“Ya son 19 años de ese evento histórico que ha sido el único, en el Tour Fijación Oral, estoy seguro que va a haber muchas sorpresas porque tan solo en el día de ayer nos dio ´¿Dónde estás corazón?´ que no la había interpretado en la gira y trajo de invitado a Belle, quiero pensar que va a traer invitados, tal vez Belinda, Dana Paola, Grupo Frontera, el Mariachi Gama Mil”, señala.

Hasta el momento, alrededor de 200 personas son las que conforman el campamento para el show de "la Loba", ellos tendrán el privilegió de ingresar a la Plaza de la Constitución en punto de las 7:00 de la mañana, en el orden en el que indican sus pulseras entregadas por los organizadores del show, mucho antes del resto de gente que lo hará desde las 15:00.

