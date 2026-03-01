Sobre la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, fans de la cantante colombiana Shakira y vecinos de la zona se acercaron a un módulo de vacunación instalado previo al concierto gratuito que ofrecerá la artista en el Zócalo capitalino.

En el lugar se aplican dosis contra sarampión, influenza y COVID-19, solicitando únicamente la cartilla de vacunación.

En filas cortas pero constantes, familias, parejas y grupos de amigos algunos con gorras, coronas doradas de cartón y camisetas alusivas a Shakira aprovecharon la espera antes del espectáculo para proteger su salud.

Lee también Línea 2 del Metro restablece servicio completo; brindan apoyo por concierto de Shakira en el Zócalo

Yeri, Tona, Luis y Andy, una familia que portaba las coronas que se obsequiaban en el lugar con motivo del concierto, acudieron para aplicarse la vacuna contra el sarampión y completar su esquema. Entre risas, aseguraron que la ocasión fue el pretexto perfecto para ponerse al día.

“Ahora sí que la loba quería que nos vacunáramos”, comentaron entre carcajadas.

Indicaron que en más de una ocasión habían intentado acudir a vacunarse; sin embargo, las largas filas o la falta de tiempo se los habían impedido.

Lee también CDMX reporta lleno total en el Zócalo por concierto de Shakira; cierran paso desde calle de Madero

“Algo pasaba, pero ahora sí no nos sueltan”, dijeron riendo.

Ana Karen Salazar acudió al Zócalo junto a su padre para ver el concierto de Shakira; no obstante, detalló que en el trayecto se encontraron con el módulo y decidieron detenerse.

Su padre aprovechó para aplicarse la vacuna.

“Veníamos súper contentos y algo habíamos escuchado en redes sociales, pero bueno, pasamos y ya lo hicimos”, comentó Ana.

Lee también Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino; redoblan vigilancia en primer cuadro de la CDMX

Módulo de vacunación instalado previo al concierto gratuito de Shakira que ofrecerá la artista en el Zócalo capitalino (01/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Señaló que este tipo de iniciativas facilitan que más personas se vacunen, pues al coincidir con eventos masivos resulta más accesible para quienes no pueden acudir entre semana a los centros de salud.

Por su parte, Juan Hernández López y su esposa, Paula Juana Cruz Aguilar, viajaron desde Oaxaca para visitar la Ciudad de México y decidieron asistir al concierto tras enterarse por las noticias. Durante su recorrido por el Centro Histórico, observaron el módulo de vacunación y no dudaron en acercarse.

La pareja detalló que en su comunidad no siempre llegan las vacunas contra el sarampión y que incluso han conocido casos recientes, por lo que consideraron importante aplicársela durante su estancia en la capital.

Lee también Concierto de Shakira en el Zócalo es vigilado por más de tres mil policías; realizan revisiones aleatorias a asistentes

“Es que es bueno y tenemos que aprovechar porque allá en mi pueblo nada de nada”, dijo Juan.

Añadieron que combinar el entretenimiento con acciones de prevención es una oportunidad que pocas veces se presenta, por lo que celebraron que las autoridades acerquen este tipo de servicios a la población en espacios públicos y concurridos.

"Pues un buen día, visitamos, nos inyectaron y terminamos con concierto" dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov