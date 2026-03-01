Este domingo Shakira también logró que el servicio en la Línea 2 del Metro fuera normal, de Cuatro Caminos a Tasqueña, a partir de las 17:00 horas.

En esta línea actualmente, por labores de rehabilitación, se aplican horarios especiales en dos circuitos y tres estaciones permanecen cerradas todo el día.

Sin embargo, hoy a partir de las 17:00 horas el servicio fue normal en toda la Línea.

Lee también Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino; redoblan vigilancia en primer cuadro de la CDMX

“Se normaliza el servicio en la Línea 2 del @MetroCDMX, con operación de Cuatro Caminos a Tasqueña en ambos sentidos hasta el fin de la jornada, en apoyo a la movilidad de las personas usuarias y de quienes asisten al concierto en el Zócalo. Recuerda que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada. Atiende las indicaciones del personal y mantente atento a la comunicación oficial”, dijo el director del Metro, Adrián Rubalcava.

Las opciones que tienen los asistentes para llegar a la plancha del Zócalo son las estaciones: Bellas Artes, Líneas 2 y 8; Salto del Agua, Líneas 1 y 8; San Juan de Letrán, Línea 8; Pino Suárez, Líneas 1 y 2; e Isabel la Católica, Línea 1.

