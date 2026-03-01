A unas cuantas horas de que Shakira aparezca en el escenario del Zócalo capitalino, el lugar ya se ha convertido en un mosaico de colores, nacionalidades y generaciones. Desde pelucas moradas, sombrillas para cubrirse del sol y playeras con el rostro de la colombiana pintan el paisaje.

La colombiana ofrecerá esta noche un concierto completamente gratuito, evento que no solo marca su regreso (19 años después) al centro histórico de la capital, sino que cerrará, con broche de oro, su "Las mujeres ya no lloran tour" en el país.

Desde primera hora, familias enteras, parejas y fans de diferentes partes comenzaron a llenar el lugar, dispuestos a corresponder el cariño que Shakira le ha declarado a su público mexicano:

“Que diga que México es su casa me da alegría y entusiasmo. Aunque es de otro país, se siente cercana”, dice Nancy Ceballos, venezolana que vive en México desde hace dos años y verá por primera vez a la cantante en vivo.

“Me inspira lo fuerte que fue para salir adelante después de su ruptura”, agregó a EL UNIVERSAL.

Nancy Ceballos, venezolana, llegó hasta laplancha del Zócalo para formar parte de este evento. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.

Brenda y Alex llegaron con su tío Cayetano que está de visita desde Florida. Traen accesorios improvisados comprados en el camino y un repertorio emocional que abarca décadas.

“Yo la sigo desde que empezó su carrera”, cuenta el señor Cayetano. Las más jóvenes mencionan “Loba” y “La intuición”; los mayores, “Ojos así” y Pies descalzos.

Para Alex, el vínculo con México tiene raíces históricas: “México le abrió las puertas cuando empezaba. Por eso sigue queriendo este país”.

Manual de supervivencia para ver a Shakira

La espera es larga y el sol cae directo. Los consejos circulan entre desconocidos como si fueran reglas tácitas del Zócalo.

“Traigan agua y algo de comer. Nosotros traemos manzanas porque no sabemos a qué hora termina”, dice Alex.

Otros recomiendan chamarra para la noche, calzado cómodo y precaución con las pertenencias: “Hay que cuidar mucho las bolsas porque seguro habrá robos”, advierte Alex.

La plancha se llena poco a poco. Las sombras de la Catedral se alargan y los vendedores siguen ofreciendo coronas, lentes y banderas.

El récord de asistencia, hasta el momento, corresponde a Los Fabulosos Cadillacs, quienes, en 2003, lograron convocar a 300 mil almas. Se espera que esta noche, la protagonista logre superar esta marca, pero para los seguidores, el tema no es la cifra, sino el reencuentro con su estrella.

