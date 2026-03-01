Más Información

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

La narconómina y ataques a países de Medio Oriente: memes de la semana

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Soy mi memoria; fragmento del libro póstumo de Miguel León-Portilla

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Fernando Sampietro: la pintura al servicio de la mente

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert

Todo por no tomar pulque

Todo por no tomar pulque

El silencioso terror de las puertas

El silencioso terror de las puertas

Mientras miles acampaban en las inmediaciones dely, muchos otros, se encuentran arribando a la Plaza de la Constitución, para cerciorarse de encontrar un buen sitio, desde donde presenciar el concierto gratuito de, la cantante colombiana monitorea la llegada de sus fans y les agradece por su incodicionalidad.

"La Loba" ya reaccionó a las medidas que sus fans han tomado, pues ha habido quienes han acampado, con dos días de anterioridad, en búsqueda de poder verla lo más cerca que sea posible.

A través de sus cuentas oficiales, "la Barranqullera" señaló que, como muchos otros mexicanos que están al tanto de la transmisión en vivo de Web Cams de México -que inició con la toma desde hace 19 horas-, ella también está al pendiente de cómo comienza a llenarse la plancha del Zócalo.

Lee también:

"Tengo una mezcla de emoción y nostaliga por este cierre de mi gira, en mi casa México; veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y, estoy viendo en vivo cómo empiezan a ocupar la plaza", escribió.

Emocionada, la compositora e intérprete de "Día de enero" agradeció todo el amor que recibe de sus fans mexicanos y, en consecuencia, afirmó que ofrecería un show a la altura de las circunstancias.

"Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí, esta noche prometo darles todo, los quiero tanto, tanto, son los mejores".

Además, "Shaki" no olvidó hacerle una recomendación, de sobra importante, a sus seguidores al recordarles la importancia de mantenerse hidratados durante la espera.

"P.D. Tomen mucha agua, por fa".

Lee también:

Se trata del segundo gratuito que la colombiana ofrece en nuestro país, en 2007 ya se había presentado en el Zócalo, con un concierto que se extendió por poco más de dos horas, debido a que interpretó 17 canciones, algunas de las más exitosas de su trayectoria.

Shakira en el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, el 27 de mayo de 2007. Fotos: AP / Eduardo Verdugo & EL UNIVERSAL, archivo
Shakira en el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, el 27 de mayo de 2007. Fotos: AP / Eduardo Verdugo & EL UNIVERSAL, archivo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Demi Moore, casi irreconocible a los 63 el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán. Foto: (AP Photo/Luca Bruno)

Demi Moore, casi irreconocible a los 63: el look que desató furor en la Semana de la Moda de Milán

[Publicidad]