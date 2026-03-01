Mientras miles acampaban en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y, muchos otros, se encuentran arribando a la Plaza de la Constitución, para cerciorarse de encontrar un buen sitio, desde donde presenciar el concierto gratuito de Shakira, la cantante colombiana monitorea la llegada de sus fans y les agradece por su incodicionalidad.

"La Loba" ya reaccionó a las medidas que sus fans han tomado, pues ha habido quienes han acampado, con dos días de anterioridad, en búsqueda de poder verla lo más cerca que sea posible.

A través de sus cuentas oficiales, "la Barranqullera" señaló que, como muchos otros mexicanos que están al tanto de la transmisión en vivo de Web Cams de México -que inició con la toma desde hace 19 horas-, ella también está al pendiente de cómo comienza a llenarse la plancha del Zócalo.

"Tengo una mezcla de emoción y nostaliga por este cierre de mi gira, en mi casa México; veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y, estoy viendo en vivo cómo empiezan a ocupar la plaza", escribió.

Emocionada, la compositora e intérprete de "Día de enero" agradeció todo el amor que recibe de sus fans mexicanos y, en consecuencia, afirmó que ofrecería un show a la altura de las circunstancias.

"Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí, esta noche prometo darles todo, los quiero tanto, tanto, son los mejores".

Además, "Shaki" no olvidó hacerle una recomendación, de sobra importante, a sus seguidores al recordarles la importancia de mantenerse hidratados durante la espera.

"P.D. Tomen mucha agua, por fa".

Se trata del segundo gratuito que la colombiana ofrece en nuestro país, en 2007 ya se había presentado en el Zócalo, con un concierto que se extendió por poco más de dos horas, debido a que interpretó 17 canciones, algunas de las más exitosas de su trayectoria.

Shakira en el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, el 27 de mayo de 2007. Fotos: AP / Eduardo Verdugo & EL UNIVERSAL, archivo

