Después de 19 años de que Shakira se presentara en el Zócalo, del entonces Distrito Federal, la cantante colombiana volverá esta noche para ofrecer un concierto gratuito que, ya conjunta a miles de personas que, expectantes, cuentan las horas y los minutos para que se cumplan las 20:00 horas (8:00 pm), en que está pactada la cita con "la Loba", pero ¿cómo fue aquella noche del 2007?

Era el 27 de mayo del 2007, cuando "la Barranquillera" se presentó -según cifras del Gobierno del DF- frente a 210 mil personas; se trataba del primer concierto gratuito que ofrecía en nuestro país al que, desde épocas inmemoriables, le guarda un especial cariño.

En esa época, batió el récord de asistencia que, en el pasado, habían impuesto Los Tigres del Norte y Chayanne, al lograr 200 mil y 110 mil asistentes, respectivamente.

"Shaki" dedicó palabras de amor a sus fans mexicanos; entre canción y canción, mientras aprovechaba un respiro para interactuar con sus fans.

"Ustedes y yo tenemos una historia, una historia de años, una historia de lazos indestructibles, una historia de amor y hoy, hoy he venido hasta aquí, para decirte que te quiero, México".

"Estoy aquí" fue la primera canción que interpretó, le siguieron 16 temas más, entre ellos "Ojos así", "Te dejo Madrid", "La pared", "Suerte", "La tortura", "Antología", "No", "Ciega, sordomuda", "Día de enero" y concluyó con "Hips don´t lie".

Durante su presentación -en la que usó cuatro vestuarios-, la entonces esposa de Marcelo Ebrard -que fungía como gobernador de nuestro país en ese tiempo-, Mariagna Prats, subió al escenario para agradecer la presencia de la colombiana.

"No cualquiera sostiene esa energía en un escenario, desde los 17 años, mis respetos, señora", la dijo, para, después, abrazarla efusivamente y entregarle una placa conmemorativa.

Al finalizar el show, la cantante volvió a referirse a su público para agradecer toda su entrega.

"Este ha sido un mes de absolutas alegrías, he recorrido este país, de punta a punta y, la verdad, me he alimentado tanto de ustedes, me voy con el corazón lleno, así que no puedo decir otra cosa más que gracias, gracias, México".

Fue aquella noche en que dio fin a su gira mundial "Fijación Oral Tour".

