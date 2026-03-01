Más Información

Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana de hechos violentos; mantienen seguridad en la zona

Irán afirma que atacó portaaviones USS Abraham Lincoln; Pentágono lo niega

Policía de élite de Chiapas, en narconómina de “El Mencho”

Colapsa estructura en obra de la Línea 4 del Metro en Monterrey; cuatro trabajadores resultan lesionados y suspenden trabajos

Si no puedes asistir al Zócalo a ver a Shakira, estás son las plataformas donde podrás seguir el concierto en vivo

Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”

El Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Esto en el marco del concierto de a las 20:00 horas.

Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8.

El Sistema de Transporte Eléctrico (STE), el Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús extenderán su horario de servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo con la finalidad de facilitar la movilidad y traslado de los asistentes al concierto de la cantante Shakira.

El Sistema Eléctrico (Trolebús) dará servicio el domingo 1 de marzo, en las líneas 1 Corredor Cero Emisiones, sobre el "Eje Central", línea 2 “Chapultepec-CETRAM Pantitlán” y línea 5 “San Felipe de Jesús-Hidalgo” con horario extendido de servicio hasta las 01:00 horas del lunes 2 de marzo.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro en las líneas 1, 2 y 9 contarán con horario extendido hasta la 01:00 horas para garantizar el regreso seguro de los asistentes a sus destinos. Se recomienda a los usuarios planear sus traslados con anticipación y respetar las indicaciones del personal para evitar aglomeraciones.

El Metrobús también brindará horario extendido en La Línea 1 y la Línea 7 (Glorieta Violeta a Indios Verdes), La frecuencia de paso será de aproximadamente 15 minutos a partir de las 00:00 horas. La tarifa será la regular de 6 pesos y puede ser cubierta con las distintas formas de pago y acceso con las que cuenta el sistema, se prevén modificaciones en el servicio de Metrobús en las Líneas 3, 4 y 7 debido a las condiciones viales en la zona.

