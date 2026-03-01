Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para la vigilancia y seguridad de los asistentes al concierto de capitalino, se desplegaron 3 mil 800 policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, y Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Los uniformados están presentes en las calles aledañas al Zócalo, donde realizan trabajos de orientación a los asistentes al evento de esta tarde.

Revisan a asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX (01/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Revisan a asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX (01/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Además, los oficiales llevan a cabo revisiones aleatorias para evitar el acceso con algún objeto prohibido, afirmó la SSC.

Cómo parte de este dispositivo también se desplegaron 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizan un despliegue de prevención en la zona de pantallas gigantes.

Mientras que paramédicos del ERUM recorren a pie el Zócalo para atender a quien requiera apoyo.

Revisiones a personas antes de ingresar al Zócalo de la CDMX previo al concierto de Shakira (01/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Revisiones a personas antes de ingresar al Zócalo de la CDMX previo al concierto de Shakira (01/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
