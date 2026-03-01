Más Información
Huehuetoca, Méx.- Un predio donde se almacenaban llantas se incendió la tarde de este domingo en la comunidad de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, lo que generó una densa nube de humo negro visible a varios kilómetros.
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició en el terreno donde se encontraban los neumáticos y, en cuestión de minutos, las llamas se extendieron hacia los pastizales cercanos, lo que agravó la emergencia.
Vecinos de la zona intentaron sofocar el fuego con cubetas y herramientas, ante el riesgo de que el incendio alcanzara viviendas aledañas.
Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos de Huehuetoca, quienes realizaron maniobras para contener y extinguir las llamas.
Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio.
La columna de humo negro se expandió con rapidez debido a la combustión de las llantas, lo que generó preocupación entre habitantes de comunidades cercanas.
