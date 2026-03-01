Más Información
Un grupo de manifestantes bloquean la autopista México - Cuernavaca, a la altura del kilómetro 31 más 500, en la zona de Topilejo.
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de personas que piden ayuda para el traslado de un paciente a un hospital de especialidades en el área de neurología.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que los manifestantes bloquean la autopista en dirección a Cuernavaca.
Asimismo, informó que por seguridad se cerró la circulación desde la Plaza de Cobro Tlalpan y se desvía la circulación a carretera libre a Cuernavaca.
