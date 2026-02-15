Previo al Mundial, el diputado local de Morena Víctor Hugo Romo propuso establecer en la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos la figura del ‘Evento Deportivo de Impacto Internacional’ con la finalidad de reforzar las medidas de protección y vigilancia en partidos donde haya la asistencia masiva de personas espectadoras nacionales y extranjeras.

Su propuesta busca que haya prevención reforzada en eventos de impacto internacional, mediante acciones anticipadas de coordinación, información clara, atención intercultural y gestión ordenada del espacio público.

“En el caso de eventos deportivos de impacto internacional, la clasificación de riesgo deberá considerar, además, la afluencia internacional prevista, la duración del evento, su impacto en la movilidad urbana y la dinámica cultural de las personas asistentes. Tratándose de eventos deportivos de impacto internacional, las reuniones previas deberán incorporar protocolos específicos de comunicación preventiva, atención intercultural y coordinación con autoridades de movilidad, protección civil y alcaldías”, señala la iniciativa.

El legislador destacó que el deporte tiene la virtud de unir a las personas, pero advirtió que la violencia en los espectáculos deportivos puede surgir cuando falla la prevención en la organización, la coordinación institucional y la comunicación preventiva permanente.

Recordó algunos antecedentes nacionales e internacionales donde la falta de previsión derivó en situaciones de alto riesgo, subrayando que la capital del país enfrentará un reto sin precedentes al ser sede de cinco partidos del Mundial y recibir a cientos de miles de visitantes internacionales aficionados a distintos equipos.

La propuesta es integral y plantea establecer un enfoque preventivo que permita identificar los eventos de gran escala, fortalecer la clasificación de riesgo con base en la afluencia internacional esperada, el impacto territorial y la movilidad urbana, así como establecer protocolos precisos de comunicación, atención al turismo intercultural y el reforzamiento de la coordinación entre autoridades de seguridad, protección civil y movilidad, en coordinación con las alcaldías.

Asimismo, prevé garantizar la distribución oportuna de información accesible y, cuando sea necesario, multilingüe para las y los asistentes nacionales y extranjeros.

Víctor Hugo Romo señaló que la reforma se alinea con los principios de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de respeto irrestricto a la dignidad humana, cultura de paz y prevención de las violencias.

Además, propone retomar experiencias internacionales de éxito, las cuales han demostrado que los modelos preventivos pueden reducir incidentes entre un 20 y 40%, frente a esquemas exclusivamente reactivos.

“El Mundial 2026 debe convertirse en una grata experiencia para las y los visitantes extranjeros y un motivo de orgullo internacional para la Ciudad de México, y eso depende de que hoy tomemos decisiones responsables”, concluyó.

