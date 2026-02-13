La comunidad de los PILARES realizó el Flashmob "Amor Mundial” entre bailes y música en la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

A través de un comunicado, detallo que en esta tercera edición participaron alrededor de 500 personas, entre talleristas, docentes, entrenadores deportivos y público en general, así como usuarios de los talleres de teatro, danza y música, además de deportistas del programa Ponte Pila.

De acuerdo con PILARES, esta edición estuvo tematizada por el Mundial de Futbol del que México será uno de los países anfitriones en junio próximo.

Con baile y música pilares realiza Flashmob "Amor Mundial” en el Centro Histórico; participan 500 personas. Foto: Hugo Salvador / El Universal

El evento se desarrolló como un recorrido escénico continúo dividido en cuatro escenas, con tres repeticiones, intercaladas con clases de futbol entre cada presentación.

Detalló que el primer acto consistió en una representación sobre el origen del deporte mediante un juego de pelota; en el segundo acto, el eje fue el conflicto, representado a través de un partido de futbol como antesala de la transformación.

Posteriormente, bailarines de danza folklórica de los talleres de PILARES escenificaron el tercer momento, centrado en el diálogo.

Indico que la música fue el elemento que impulsó la participación comunitaria, al invitar al público asistente a integrarse al baile junto con las y los artistas del programa.

Al festejo final se sumaron el director de PILARES, el arquitecto Javier Hidalgo; la directora de Ponte Pila, Ameyalli Sánchez; el director de Cultura Comunitaria, Edmundo Martín del Campo; y Ana Laura Solís, coordinadora de la Academia de Danza de PILARES.

