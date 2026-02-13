Más Información

La Comisión Ambiental de la Megalópolis () informó que se mantiene este sábado, la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México cumplió más de 24 horas activa.

Lo anterior, debido a que mañana el sistema anticiclónico seguirá afectando la porción centro del país, provocando estabilidad atmosférica moderada, acompañada de una y viento débil. Se esperan temperaturas máximas de hasta 29 Celsius. Con estas condiciones se favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Se estima que la calidad del aire para mañana será de Mala a Muy Mala.

Activan "Hoy no circula"

Los autos que este 14 de febrero son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Además de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

dmrr/bmc

