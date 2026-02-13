La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca lograr 10 mil acuerdos reparatorios durante este 2026, impulsándolos a través de la mediación en línea, aseguró la titular Bertha Alcalde Luján.

Durante la presentación del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 en el Congreso de la Ciudad de México, la fiscal habló de las metas para el presente año en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Fiscal de la CDMX busca lograr 10 mil acuerdos reparatorios en 2026; "no en todos los delitos se debe de buscar la cárcel”, dice. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Dijo que se busca elevar en un 190 % el número de mediaciones para la suspensión condicional del proceso.

“Tuvimos un aumento de más del 100 % de acuerdos reparatorios en el año pasado y la idea es que podamos subir mínimo 190 % más acuerdos reparatorios para el 2026. Lograr más de 10 mil acuerdos reparatorios es una meta muy concreta que tenemos”, aseguró.

Asimismo, dijo que una de las formas en que se planea impulsar estos mecanismos es la mediación en línea y también se están adaptando áreas para realizar las mediaciones.

Bertha Alcalde dijo que uno de los retos es el que tiene que ver con convencer a las personas para optar por un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias.

“Y hay un reto muy importante que tiene que ver con convencer a la gente, hacerles entender que la mediación, que los acuerdos reparatorios también son justicia, que no en todos los delitos se debe de buscar la cárcel”.

Destacó que en algunos casos la vía más rápida a favor de las víctimas son los mecanismos alternativos.

Destacó que en 2025 se creó la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

“Pudiera parecer algo administrativo, pero tiene un gran impacto en relación a cómo estamos impulsando desde esta nueva área dentro de la Fiscalía la mediación”.

