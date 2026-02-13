Más Información

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplimentaron una por el delito de robo agravado y en pandilla, en contra de un hombre acusado de robar establecimientos en la alcaldía Benito Juárez.

El sujeto fue detenido el pasado 3 de febrero en calles de la colonia Juárez, , en posesión de 21 dosis de marihuana, por lo que fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

De acuerdo con la SSC, la detención se realizó en seguimiento a distintas carpetas de investigación por el delito de robo a negocios en la alcaldía Benito Juárez, tres de ellos en lo que va del año.

Posteriormente, policías realizaron investigaciones a través de las cuales recabaron datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara a un juez de control la orden de aprehensión.

Una vez que el mandamiento fue otorgado, policías acudieron al para ejecutar la orden de aprehensión.

El sujeto de 45 años quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

