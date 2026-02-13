Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de robo agravado y en pandilla, en contra de un hombre acusado de robar establecimientos en la alcaldía Benito Juárez.

El sujeto fue detenido el pasado 3 de febrero en calles de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de 21 dosis de marihuana, por lo que fue presentado ante un agente del Ministerio Público.

De acuerdo con la SSC, la detención se realizó en seguimiento a distintas carpetas de investigación por el delito de robo a negocios en la alcaldía Benito Juárez, tres de ellos en lo que va del año.

Posteriormente, policías realizaron investigaciones a través de las cuales recabaron datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara a un juez de control la orden de aprehensión.

Una vez que el mandamiento fue otorgado, policías acudieron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para ejecutar la orden de aprehensión.

El sujeto de 45 años quedó a disposición de la autoridad que lo requiere.

