Un juez de control especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, a Diego Kevin "N", el menor de edad acusado de haber apuñalado a Jeremy durante una pelea afuera de una secundaria en Tláhuac.

En audiencia inicial, el juzgador impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, por lo que Diego permanecerá privado de la libertad en un centro de internamiento para adolescentes.

Asimismo, se estableció un plazo de 45 días para el cierre de las investigaciones complementarias.

Diego Kevin fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina el pasado 11 de febrero, acusado de haber apuñalado a Jeremy, estudiante de secundaria, quien se encuentra hospitalizado en el Pediátrico de Legaria.

La abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, pidió que el menor detenido sea acusado por tentativa de homicidio.

"No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen", dijo la tarde del jueves, al saber el estado de salud de su nieto.

Jeremy se encuentra grave de salud, luego de que fue trasladado del Hospital General de Tláhuac, donde fue atendido en un principio, al Hospital Pediátrico de Legaria, aseguró su abuela.

