Luego de una riña entre dos estudiantes de la Secundaria número 324 “Alfonso Caso Andrade” en donde uno de ellos resultó herido de gravedad, mientras que el otro está puesto a disposición del Ministerio Público (MP) autoridades pronuncian avances en el caso.

Riña en secundaria de Tláhuac que terminó en desgracia

La mañana del miércoles 11 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al plantel, ubicado en calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita en donde se encontraron ante un escenario que presentó a un estudiante herido de gravedad.

Asimismo, personal médico trasladó a Jeremy, en compañía de su padre, al Hospital General de Tláhuac para ser atendido. El diagnóstico indicó que la víctima presentaba una lesión por arma punzocortante en el abdomen y otra en la espalda baja, según confirmó la SSC.

El presunto responsable, su compañero de escuela de 14 años de edad, fue presentado ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Estudiante de secundaria presenta más lesiones

Posteriormente, Jeremy fue trasladado al Pediátrico de Legaria durante la tarde del jueves 12 de febrero.

La abuela de la víctima, Guadalupe Mendoza, informó a medios de comunicación que la situación médica de Jeremy empeoró; según el diagnóstico médico, el joven presenta dos perforaciones más en uno de sus pulmones, lesión que no se detectó el día de ayer. Por ello, Jeremy fue intubado y sus familiares agregaron que "puede perder a vida".

En este contexto, Guadalupe Mendoza exige que al presunto responsable se le juzgue por intento de homicidio: "No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen".

Fiscalía investiga delito por lesiones

En consecuencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que ya dio inicio a las investigaciones en contra del presunto responsable, esto bajo el delito de lesiones.

En un comunicado, la dependencia sostuvo: "La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por el delito de lesiones, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentaran al probable responsable ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica".

Ante este escenario, padres de familia de la institución, medios de comunicación y población en general hacen un llamado a atender las situaciones de violencia y los generadores de la misma desde los hogares y las instituciones educativas.

