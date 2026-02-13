Una escuela secundaria en Tláhuac ha sido polémica debido a dos casos mediáticos de agresiones a estudiantes que han derivado en graves consecuencias, la más reciente, la intubación de un alumno que sufrió apuñalamiento.

Se trata de la Escuela Secundaria Diurna N° 324 "Alfonso Caso Andrade", ubicada en la Avenida Guillermo Prieto que, aunque el más reciente hecho se dio durante una riña al exterior del plantel, la escuela es recordada porque hace unos meses también ocurrió un acto de agresión contra una alumna.

El caso Nicole, golpeada por sus compañeras

A mediados del pasado mes de octubre, Nicole, una estudiante de 12 años, fue golpeada por sus compañeras, por lo que tuvo que ser hospitalizada en el Hospital General de Tláhuac debido a múltiples contusiones. Días después, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que fue dada de alta.

Ante esto, a través de una tarjeta informativa, la AEFCM indicó que, al tener conocimiento de los hechos, se actuó de manera inmediata conforme a los protocolos oficiales establecidos, “privilegiando en todo momento el diálogo, la mediación y la atención a las estudiantes involucradas”.

También indicó que a partir del 20 de octubre, siete días después de lo ocurrido, personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UAMASI), conformada por un equipo profesional integrado principalmente por abogadas y psicólogas, asistirían al plantel para atender estos casos con sensibilidad, rigor y apego a la guía institucional más reciente para la atención de situaciones de violencia o vulneración de derechos.

¿Qué pasó en la secundaria de Tláhuac "Alfonso Caso Andrade"?

El miércoles 11 de febrero Jeremy, alumno de la secundaria "Alfonso Caso Andrade", fue apuñalado por otro estudiante luego de una riña al exterior del plantel. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo se trasladaron al lugar de los hechos, donde constataron que el adolescente de 15 años de edad, estaba herido, por lo que fue llevado, junto con su padre, a un hospital para ser atendido.

El personal médico diagnosticó que la víctima presentaba una lesión por arma punzocortante en el abdomen y otra en la espalda baja, confirmó la SSC; sobre el presunto responsable, de 14 años de edad, se informó que fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

En redes sociales comenzó a circular un video del momento de la agresión, en el que se aprecia parte de la riña y el instante en que Jeremy resulta herido, lo que generó preocupación entre padres de familia y vecinos de la zona.

Jeremy presenta dos perforaciones pulmonares tras ser apuñalado

La abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, informó que su nieto se encuentra en estado grave, pues tiene dos perforaciones más en el pulmón que no habían sido detectadas, por lo que será intubado.

Por el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que ya dio inicio a las investigaciones en contra del presunto responsable, esto bajo el delito de lesiones; no obstante, la señora Guadalupe pidió que al adolescente que agredió a su nieto se le acuse de intento de homicidio y no solo por lesiones.

