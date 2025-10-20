Más Información

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México () informó que fue dada de alta Nicole de 12 años del Hospital General de Tláhuac, alumna que presuntamente fue golpeada por sus compañeras en la “Alfonso Caso”, ubicada en la alcaldía Tláhuac.

A través de una tarjeta informativa, indicó que, al tener conocimiento de los hechos, se actuó de manera inmediata conforme a los protocolos oficiales establecidos, “privilegiando en todo momento el diálogo, la mediación y la atención a las estudiantes involucradas”.

Aunado a ello, anunció que, a partir de hoy, personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UAMASI), conformada por un equipo profesional integrado principalmente por abogadas y psicólogas, asistirá al plantel para atender estos casos con sensibilidad, rigor y apego a la guía institucional más reciente para la atención de o vulneración de derechos.

Además, destacó que la AEFCM ha mostrado su disposición para mantener comunicación permanente con las familias de ambas alumnas y reiteró su postura de seguir colaborando con las autoridades correspondientes en las investigaciones que se realicen para esclarecer los hechos.

“Esta dependencia reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de las y los estudiantes, así como con el manejo responsable y verificado de la información relacionada con la ”, dijo.

