Teotihuacán, Méx. –Familiares de Norma Lizbeth, la adolescente de 14 años quien falleció en marzo de 2023 luego de una agresión afuera de una secundaria en el municipio de Teotihuacán, ocasionada por el bullying que sufría, denunció un nuevo intento legal por parte de Azahara Aylin “N”, acusada de su muerte, para evitar el pago de la reparación del daño ordenada por las autoridades judiciales.

Alma Delia, hermana de la víctima, reveló en entrevista previa a una audiencia programada para este miércoles en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, en Zinacantepec, que la defensa de Azahara promovió un amparo para no cumplir con esta obligación económica.

“Lo que supimos es que ellos ahorita metieron un amparo, no quieren pagar la reparación del daño. Ella dice que ya nos pagó, que nos está manteniendo, y eso no es cierto. Eso es lo que más coraje da”, contó.

Además, expuso el profundo desgaste emocional, físico y económico que ha sufrido la familia después más de dos años y cinco meses de audiencias.

“Fueron dos años cinco meses de audiencias, de revivir una y otra vez el dolor. Para mí no hubo justicia, solo fue perder el tiempo, porque esta persona ya está libre”, afirmó, al recordar que Azahara fue liberada en septiembre de 2025 tras una reclasificación del delito.

Defensa de Azahara busca evitar pago por caso Norma Lizbeth en Teotihuacán; adolescente murió tras agresión por bullying. Foto: Especial.

Fue el 21 de febrero de 2023, cuando Norma Lizbeth y Azahara sostuvieron una pelea afuera de la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal de Teotihuacán. La agresión fue grabada por uno de los menores con su teléfono celular y se viralizó en redes sociales. Las imágenes mostraron a Azahara mientras golpeaba repetidamente con una piedra a Norma Lizbeth, lo que provocó un traumatismo craneoencefálico. Norma falleció el 13 de marzo de ese año.

Inicialmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) imputó a Azahara el delito de homicidio calificado. En noviembre de 2023, fue sentenciada a tres años de internamiento y una reparación del daño por aproximadamente 457 mil pesos.

Pero en mayo de 2025, la defensa de Azahara promovió un amparo en el que alegó irregularidades procesales, lo que llevó a la reapertura del caso. En septiembre de ese año, una jueza reclasificó el delito a “homicidio en riña”, por lo que disminuyó la pena a dos años y tres meses de internamiento –tiempo ya cumplido– y la reparación del daño a 233 mil 415 pesos, por lo que fue liberada.

Alma Delia cuestionó el trato diferencial en el proceso judicial: “A ella le preguntaban si ya había desayunado, si se sentía bien. A nosotros nunca nos preguntaron si estábamos aptos para verla, si estábamos bien emocionalmente. Las leyes protegen más al asesino que a las víctimas”. Además, insistió en que el video evidencia claramente la responsabilidad de Azahara: “La jueza lo dijo, ella es la que mató a mi hermana”.

