Naucalpan, Méx.- El Gobierno municipal de Naucalpan anunció la entrega de regalos a niñas y niños que no hayan recibido los obsequios de los Reyes Magos en sus hogares, debido a la intensa jornada de trabajo de Melchor, Gaspar y Baltazar.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, hizo un llamado a las niñas y niños que no recibieron juguetes para que envíen un mensaje, ya que los Reyes Magos le dejaron encargados los obsequios.

“Los Reyes Magos saben que este año, a pesar de los esfuerzos, no pudieron llegar a todos los hogares. Pero no te preocupes, me dejaron encargado entregarte tu sorpresa”, expresó el alcalde en sus redes sociales.

Lee también: Edomex inicia programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026; estará vigente hasta el 6 de abril

Para recibir su obsequio, las niñas y niños deberán enviar un mensaje a las redes oficiales del presidente municipal e indicar la colonia donde viven.

Asimismo, el alcalde invitó a quienes sí recibieron regalo a compartir este mensaje con algún amiguito o amiguita que no haya tenido la misma suerte, para que también pueda recibir su obsequio.

Una vez realizado el registro, autoridades municipales se encargarán de la entrega de los juguetes que les fueron confiados por los Reyes Magos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr