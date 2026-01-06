Toluca, Estado de México.- El gobierno estatal mexiquense inicia el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, cuyos beneficios son para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos, así como a motocicletas que no excedan los 250 mil pesos y se condona hasta el 100 por ciento de los adeudos de tenencia y refrendo correspondientes a ejercicios fiscales hasta el 2024.

Además estos beneficios se aplican a mexiquenses con vehículos emplacados en otras entidades de la República; este beneficio estará vigente hasta el 6 de abril del 2026, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Finanzas.

Se asegura que el objetivo es favorecer a un mayor número de mexiquenses y mejorar la recaudación en la entidad, este año se amplía el subsidio a la tenencia a automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, IVA incluido; anteriormente este beneficio estaba limitado a motos de bajo costo.

Asimismo, por primera vez, los propietarios de vehículos con placas de otra entidad que reemplaquen en el Estado de México, pueden no pagar la tenencia 2026 y obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Con estos beneficios, se fortalece el apoyo directo a la economía familiar, se reduce el gasto anual por concepto de tenencia y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con reglas claras y apoyos medibles; Subsidio a la tenencia vehicular 2026 se otorga conforme al año de expedición de las placas.

Subsidio del 100 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores; subsidio del 50 por ciento para vehículos con placas expedidas en 2020.

El beneficio podrá solicitarse hasta el 6 de abril de 2026, siempre que se cumpla con: Ser persona física residente en el Estado de México; contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor no exceda 638 mil para automóviles o 250 mil para motocicletas, IVA incluido; estar al corriente o regularizar las obligaciones fiscales estatales; cubrir el pago del refrendo 2026: $990 para automóviles y $731 para motocicletas.

Y el apoyo a vehículos de otra entidad, de acuerdo con el comunicado, por primera vez se les brinda a mexiquenses con vehículos emplacados en otros estados del país; se les subsidia el 100 por ciento de la tenencia vehicular 2026 y se condona el total del ISAVAU, siempre que el trámite se realice del 1 de enero al 6 de abril de 2026 y el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos de 638 mil para automóviles y 250 mil para motocicletas, IVA incluido.

Además los beneficios adicionales por realizar el reemplacamiento son: Quienes realicen el trámite de reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a beneficios adicionales; vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores; condonación del 100 por ciento de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y anteriores, al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026; en caso de placas 2021 sin cambio de propietario, condonación del 100 por ciento del ISAVAU para quienes estén al corriente en tenencia y refrendo 2025, y 50 por ciento de condonación para quienes tengan adeudos y se regularicen.

Vehículos con placas expedidas en 2020 o anteriores, la condonación del 100 por ciento de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, al realizar el reemplacamiento.

Se explica en el comunicado que esta medida tiene como objetivo facilitar la regularización vehicular y aliviar de manera inmediata la carga económica de las familias, con lo que se permite incorporar su vehículo al padrón del Estado de México.

Con ello, se eliminan barreras de costo que históricamente impedían la regularización, se fomenta el cumplimiento fiscal voluntario y se garantiza un ahorro real y directo en el bolsillo del contribuyente.

Para acceder a estos beneficios, las y los mexiquenses pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx, en el que en menos de dos minutos generarán su formato de pago, mismo que pueden realizar en línea o en más de 5 mil centros autorizados como farmacias, tiendas de conveniencia y ventanilla bancaria. Asimismo, pueden iniciar su trámite de reemplacamiento en línea.

Para mayor información, se pone a disposición de los contribuyentes el número 800 715 43 50, así como las redes sociales oficiales de la Secretaría de Finanzas en Facebook y @FinanzasEdomex en X. El Gobierno del Estado de México exhorta a la población a evitar intermediarios y denunciar cualquier acto indebido al 7222142992.