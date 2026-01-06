Si no tienes para regalos, toma uno”: comerciante dona juguetes para Día de Reyes en Edomex y se viraliza

La madrugada del 6 de enero, mientras miles de niñas y niños despertaban con la ilusión de encontrar regalos bajo el árbol de Navidad, una escena distinta comenzaba a circular en redes sociales desde el Estado de México.

En Tlalnepantla de Baz, un comerciante decidió colocar una mesa con juguetes, libros y peluches afuera de su negocio, acompañados de mensajes dirigidos a madres y padres que no contaban con recursos para comprar obsequios en el Día de Reyes.

El gesto, sencillo, pero profundamente humano, se volvió viral en cuestión de horas.

Un acto de generosidad que conectó con miles

El establecimiento, dedicado a la venta de tenis y ubicado en la colonia Villa Jardín, colocó carteles en los que se leía que cualquier persona que estuviera pasando por un mal momento podía tomar un juguete para llevarlo a casa, siempre y cuando realmente lo necesitara.

La intención, según el propio mensaje del negocio, era evitar que niñas y niños despertaran sin un detalle en una de las fechas más significativas de la infancia mexicana.

Las imágenes difundidas en Instagram mostraban una mesa repleta de juguetes de distintos tipos, desde peluches y pelotas hasta libros infantiles. Junto a ellas, los mensajes apelaban directamente a la empatía y al sentido de comunidad. La publicación superó rápidamente los 21 mil “me gusta” y generó cientos de comentarios de agradecimiento y reconocimiento.

Usuarios destacaron el valor del acto y celebraron que, en medio de la cuesta de enero y las dificultades económicas, aún existan personas dispuestas a compartir con quienes menos tienen. Algunos incluso ofrecieron sumarse a la iniciativa donando más juguetes para ampliar el alcance del gesto y crear una cadena de apoyo entre vecinos.

De acuerdo con el United Nations Development Programme (UNDP), las acciones comunitarias solidarias fortalecen el tejido social y generan confianza entre las personas, especialmente en contextos de desigualdad económica. Este tipo de iniciativas, aunque locales, tienen un impacto simbólico importante al visibilizar la cooperación y la empatía como herramientas de cohesión social.

La importancia social del Día de Reyes y la solidaridad

El Día de Reyes no solo representa una tradición religiosa y cultural, sino también un momento de fuerte carga emocional para la infancia. Según el UNICEF, las celebraciones y rituales compartidos contribuyen al bienestar emocional de niñas y niños, ya que refuerzan el sentido de pertenencia y seguridad, particularmente en contextos vulnerables.

En México, donde muchas familias enfrentan dificultades económicas tras las fiestas decembrinas, acciones como la de este comerciante adquieren un significado especial. Más allá del regalo material, el mensaje transmitido es el de una comunidad que se cuida a sí misma y que busca que ninguna infancia quede excluida de una fecha simbólica.

El caso ocurrido en Tlalnepantla demuestra cómo un acto individual puede resonar a nivel colectivo y convertirse en un recordatorio de que la generosidad cotidiana también forma parte de las tradiciones. En un país donde el Día de Reyes sigue siendo una de las celebraciones más esperadas del año, gestos como este reafirman que la magia no siempre viene de lejos, sino que también nace en los barrios y en la voluntad de compartir.

