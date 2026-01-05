Videollamada gratis con los Reyes Magos en 2026: guía para sorprender a los niños

La llegada de los Reyes Magos continúa siendo uno de los momentos más esperados del año para millones de niñas y niños en México y otros países.

En pleno 2026, la tradición que recuerda el viaje de Melchor, Gaspar y Baltazar para adorar al Niño Jesús se mantiene viva, ahora con el apoyo de herramientas digitales que permiten ampliar la experiencia más allá de los regalos. En vísperas del 6 de enero, la ilusión infantil se mezcla con la tecnología a través de videollamadas gratuitas que conectan a los menores con los personajes más emblemáticos de esta celebración.

De acuerdo con especialistas en infancia y educación digital, este tipo de experiencias refuerzan la imaginación, la emoción y el vínculo familiar en fechas simbólicas.

Según la UNICEF, las actividades lúdicas compartidas entre adultos y menores fortalecen el desarrollo emocional y la memoria afectiva. En este contexto, la posibilidad de conversar en tiempo real con los Reyes Magos se ha convertido en una alternativa atractiva para madres y padres que buscan sorprender a sus hijos sin costo y de manera segura.

Cómo funciona la videollamada con los Reyes Magos en 2026

Paso 1 Acceso a la plataforma

El servicio de videollamadas está disponible a través del sitio oficial de Iberia, empresa que cada año habilita esta experiencia digital sin costo. De acuerdo con la propia aerolínea, la plataforma fue diseñada para uso familiar y con protocolos de seguridad de datos.

Paso 2 Registro de información básica

Una vez dentro del sitio, un adulto debe ingresar algunos datos necesarios para personalizar la experiencia. Entre ellos se solicita el nombre del niño, quién realiza la solicitud (padres, abuelos o tutores), algunos intereses del menor y una valoración general de su comportamiento. La carga de fotografía es opcional.

Paso 3 Elección del Rey Mago

La plataforma permite seleccionar con cuál de los tres Reyes Magos se desea realizar la videollamada. Esta elección define quién encabezará el saludo durante la experiencia.

Paso 4 Confirmación del proceso

Tras aceptar los términos y condiciones, el sistema confirma que todo está listo. En ese momento se habilita el acceso a la videollamada.

Paso 5 Inicio de la experiencia

Al comenzar la llamada, los Reyes Magos saludan al niño por su nombre y mantienen una breve conversación diseñada para reforzar la ilusión previa al Día de Reyes.

Recomendaciones para vivir la experiencia

Especialistas en tecnología educativa recomiendan que un adulto supervise el proceso y acompañe al menor durante la videollamada. Según la European Commission on Digital Education, la participación activa de madres y padres en experiencias digitales mejora la percepción de seguridad y confianza en los niños.

La videollamada es gratuita, no requiere descarga de aplicaciones externas y solo está disponible por tiempo limitado previo al 6 de enero, por lo que se recomienda realizar el registro con anticipación.

