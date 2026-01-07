Naucalpan, Méx.- “Justicia para Diego” fue la demanda que manifestaron familiares, amigos y vecinos del predio Las Colonias tras la muerte del niño Diego Antonio “N”, de seis años de edad, quien falleció luego de ser atropellado la tarde del 31 de diciembre del año pasado.

En la calle Sagitario 7, sitio donde ocurrió el hecho, los familiares colocaron pancartas, veladoras, fotografías y algunos de los juguetes que el menor había pedido a los Reyes Magos.

En los mensajes escritos exigieron a las autoridades que Cristina “N”, identificada como la presunta conductora involucrada en el accidente, no enfrente su proceso en libertad.

Esto luego de que, en audiencia inicial en los Juzgados de Barrientos, un juez determinó que Cristina “N” lleve su proceso penal en libertad tras fijar una fianza de 150 mil pesos, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la obligación de acudir a firmar de manera semanal ante la autoridad correspondiente.

Los inconformes exigieron que se modifique la medida cautelar impuesta a la conductora y se dicte prisión preventiva, al considerar que la gravedad de los hechos amerita que no enfrente el proceso en libertad.

Durante la manifestación, los familiares señalaron que el menor murió a consecuencia del impacto, mientras que su tía resultó lesionada y recordaron que antes de ese hecho, el vehículo involucrado arrolló a dos adultos mayores y a un menor, quienes recibieron atención médica por las lesiones sufridas.

Asimismo, puntualizaron, que presuntamente Cristina “N” intentó huir del lugar, sin embargo, vecinos le impidieron la circulación atravesando un microbús en la calle, para que se hiciera responsable de lo acontecido.

Los familiares informaron que el próximo 14 de enero, fecha en la que Diego Antonio habría cumplido años, realizarán una manifestación sobre Periférico Norte. Convocaron a la ciudadanía a acudir con ropa blanca, flores, veladoras y cartulinas con la consigna #JusticiaParaDieguito, con el propósito de exigir justicia por el menor.

