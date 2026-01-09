Un video difundido en redes sociales muestra cómo un estudiante adolescente de talla baja del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 25 de Salina Cruz, Oaxaca, es agredido por otros compañeros al interior del plantel escolar.

Hasta ahora, se desconoce si fue agresión o bullying contra el joven o se trató de un juego agresivo entre ellos.

Tras la difusión de este video, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) rechazó cualquier práctica que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes.

Un estudiante de talla baja del CBTis 25 de Salina Cruz, #Oaxaca, es agredido por otros compañeros, según se aprecia en un video. Las autoridades del gobierno de Oaxaca informaron que "intervendrán" en la institución educativa para evitar cualquier tipo de violencia pic.twitter.com/tG8tuo3roa — Juan Carlos Zavala (@jczavalad) January 9, 2026

Lee también: Entregan premios económicos a siete policías en Tamaulipas; estímulos corresponden al aseguramiento de armas y explosivos

E informó que intervendrá de manera directa en el CBTis 25 de Salina Cruz, con acciones preventivas para evitar cualquier tipo de violencia.

“Derivado del video que circula en redes sociales, en el que adolescentes interactúan de forma agresiva en dicho centro educativo, la dependencia iniciará un proceso de trabajo con las familias de las y los estudiantes involucrados, bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos, a fin de sensibilizar a toda la comunidad educativa y procurar la no repetición de estos actos”.

La SE-Sipinna agregó que esta acción se emprenderá coordinadamente con la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, recalcó la urgencia de construir “entornos educativos protectores, donde el respeto, la igualdad e inclusión sean una realidad tangible”.

De acuerdo con las autoridades educativas, el video fue grabado en octubre o noviembre de 2025, y se ha anunciado que el próximo lunes – en el reinicio de clases – se sostendrá una reunión con padres y madres de familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr