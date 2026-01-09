Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Continúa Fase 1 de contingencia por Ozono en el Valle de México; cumple 24 horas de activarse

Un video difundido en muestra cómo un estudiante adolescente de talla baja del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 25 de Salina Cruz, , es agredido por otros compañeros al interior del plantel escolar.

Hasta ahora, se desconoce si fue agresión o contra el joven o se trató de un juego agresivo entre ellos.

Tras la difusión de este video, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) rechazó cualquier práctica que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes.

Lee también:

E informó que intervendrá de manera directa en el CBTis 25 de Salina Cruz, con acciones preventivas para evitar cualquier tipo de violencia.

“Derivado del video que circula en redes sociales, en el que adolescentes interactúan de forma agresiva en dicho centro educativo, la dependencia iniciará un proceso de trabajo con las familias de las y los estudiantes involucrados, bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos, a fin de sensibilizar a toda la comunidad educativa y procurar la no repetición de estos actos”.

La SE-Sipinna agregó que esta acción se emprenderá coordinadamente con la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, recalcó la urgencia de construir “entornos educativos protectores, donde el respeto, la igualdad e inclusión sean una realidad tangible”.

De acuerdo con las autoridades educativas, el video fue grabado en octubre o noviembre de 2025, y se ha anunciado que el próximo lunes – en el reinicio de clases – se sostendrá una reunión con padres y madres de familia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]