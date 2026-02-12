Jeremy, el estudiante de secundaria que fue apuñalado presuntamente por un menor de 14 años, tiene dos perforaciones más en el pulmón que no habían sido detectadas, por lo que será intubado y se encuentra grave, informó la abuela del adolescente, Guadalupe Mendoza.

"Acabo de salir del hospital, el reporte médico, mi nieto acaba de llegar del Hospital de Tláhuac y no se habían dado cuenta de que mi nieto traía otras dos perforaciones en el pulmón, en lugar de ser una son tres, entonces ahorita se agravó en el transcurso del traslado y mi nieto lo van a intubar, puede perder la vida", aseguró.

Asimismo, pidió que al presunto agresor, quien fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se le acuse de intento de homicidio y no únicamente por las lesiones.

"No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen".

Un día después de la agresión registrada el miércoles 11 de febrero, Jeremy fue trasladado del Hospital General de Tláhuac al Pediátrico de Legaria, donde es atendido por las heridas que le habría provocado otro adolescente, tras una pelea al exterior de la Secundaria número 324 “Alfonso Caso Andrade”, en Tláhuac.

