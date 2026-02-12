Más Información

SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela

Defensa y Marina asisten a “Conferencia de jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”; ratifican compromiso con seguridad regional

La alcaldesa de Cuauhtémoc, , puso en marcha siete nuevos Puntos Violeta en Plaza Garibaldi, como parte de la estrategia para fortalecer la red de espacios seguros para mujeres en la demarcación.

A través de un comunicado, detalló que los nuevos puntos se ubican en el Salón Tenampa, Tropicana, Guadalajara de Noche, Bar Gorila, Bar Polo, La Simpatía y el Museo del Tequila y Mezcal por lo que ahora forman parte de la red de protección.

Indicó que los Puntos Violeta cuentan con personal previamente capacitado para identificar situaciones de riesgo, brindar contención inicial y activar la red de atención y acompañamiento a mujeres, adolescentes y niñas que sufran de violencia.

Explico que actualmente suman más de 380 espacios integrados a la red de lugares seguros en la alcaldía, lo que ha permitido brindar acompañamiento a más de mil 200 mujeres.

Instalan siete Puntos Violeta en Garibaldi; Cuauhtémoc suma más de 380 espacios seguros para mujeres. Foto: Arantxa Meave
“A partir de hoy, Garibaldi también es símbolo de seguridad y respeto para nuestras vecinas, para nuestras turistas, para nuestras adolescentes, para nuestras hijas. No venimos a administrar el miedo, venimos a combatirlo”, afirmó la alcaldesa.

Además, agregó que la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva informó que, a la fecha, se han brindado mil 218 asesorías y acompañamientos jurídicos, de los cuales 127 derivaron en carpetas judicializadas y 27 en imputados recluidos.

En el mismo periodo se otorgaron mil 692 atenciones psicológicas y se concedieron 265 medidas de protección solicitadas por usuarias.

