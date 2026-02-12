La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, puso en marcha siete nuevos Puntos Violeta en Plaza Garibaldi, como parte de la estrategia para fortalecer la red de espacios seguros para mujeres en la demarcación.

A través de un comunicado, detalló que los nuevos puntos se ubican en el Salón Tenampa, Tropicana, Guadalajara de Noche, Bar Gorila, Bar Polo, La Simpatía y el Museo del Tequila y Mezcal por lo que ahora forman parte de la red de protección.

Indicó que los Puntos Violeta cuentan con personal previamente capacitado para identificar situaciones de riesgo, brindar contención inicial y activar la red de atención y acompañamiento a mujeres, adolescentes y niñas que sufran de violencia.

Lee también Incendio arrasa taller en Iztapalapa; evacúan a 15 personas y rescatan mascotas

Explico que actualmente suman más de 380 espacios integrados a la red de lugares seguros en la alcaldía, lo que ha permitido brindar acompañamiento a más de mil 200 mujeres.

Instalan siete Puntos Violeta en Garibaldi; Cuauhtémoc suma más de 380 espacios seguros para mujeres. Foto: Arantxa Meave

“A partir de hoy, Garibaldi también es símbolo de seguridad y respeto para nuestras vecinas, para nuestras turistas, para nuestras adolescentes, para nuestras hijas. No venimos a administrar el miedo, venimos a combatirlo”, afirmó la alcaldesa.

Además, agregó que la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva informó que, a la fecha, se han brindado mil 218 asesorías y acompañamientos jurídicos, de los cuales 127 derivaron en carpetas judicializadas y 27 en imputados recluidos.

En el mismo periodo se otorgaron mil 692 atenciones psicológicas y se concedieron 265 medidas de protección solicitadas por usuarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL