Tras denunciar una campaña de mentiras y montajes, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció el lanzamiento de Operación Verdad -operaciónverdad.com-, una página web en la que se desmienten las acusaciones en su contra a través de análisis y pruebas, además de exponerse a quienes las crean.

Indicó que esto además servirá para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades y el Órgano Interno de Control por difamación y desvío de recursos para estas campañas en su contra.

"Estos ataques no van a parar; al contrario, van a intensificarse, y aquí no pensamos guardar silencio. Por eso hoy nace Operación Verdad, una plataforma pública para combatir la desinformación, un espacio donde vamos a identificar cada mentira y poner la verdad sobre la mesa", dijo la edil en conferencia de prensa desde la Base Diana de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lee también “No podrán regresar todos los ambulantes al Centro Histórico”

Alessandra Rojo de la Vega lanza Operación Verdad; plataforma para desmentir acusaciones y exhibir guerra sucia. Foto: Santiago Cadena

Explicó que en esta plataforma, en la que ya se han desmentido 46 acusaciones en su contra, se presentarán pruebas claras y se señalará cuando haya elementos suficientes y quiénes están detrás de estos ataques. "Va a ser un centro de verificación de hechos que además va a estar al servicio de las y los vecinos".

Alessandra Rojo de la Vega detalló que este sitio web funciona como un buscador gigante de mentiras, en el que se incluye un contador de mentiras neutralizadas.

Señaló que hay un apartado de evidencias en el que se muestra la realidad sustentada con fotos, videos, documentos y pruebas en general para "cerrar bocas".

Lee también CDMX convoca a boda colectiva por San Valentín; enlace civil será gratuito el 14 de febrero

Alessandra Rojo de la Vega lanza Operación Verdad; plataforma para desmentir acusaciones y exhibir guerra sucia. Foto: Santiago Cadena

La titular de Cuauhtémoc refirió que además está el apartado denominado Caja Negra, un archivo de investigación forense digital, donde se expone quién está detrás de las acusaciones, "para saber quién paga la guerra sucia".

Detalló que en este espacio se rastrea dinero, se mapean bots y se localiza quién los paga, así como los nombres de páginas falsas. "Es el lugar donde los mentirosos y mentirosas van a ser exhibidos".

Destacó que contará con un tabulador para ver quién va ganando en contar más mentiras.

Lee también Menor de 13 años es vinculado a proceso por ataque armado en Tlatelolco; juez ordena internamiento preventivo

Alessandra Rojo de la Vega lanza Operación Verdad; plataforma para desmentir acusaciones y exhibir guerra sucia. Foto: Santiago Cadena

Indicó que ya se han expuesto funcionarios públicos, legisladores y "voceros del sistema corrupto".

Por último, agregó la edil, que existe un apartado llamado Búnker, un centro de respuesta inmediata para las vecinas, vecinos de aliados de la alcaldesa y la demarcación, donde se pueden enviar acusaciones para ser investigadas y desmentidas.

Muestra pruebas

Para probar cómo funciona, tomó el ejemplo de una acusación que hicieron en su contra con una foto donde se está rascando la nariz, y que aseguró que fue manipulada con Inteligencia Artificial (IA) para señalarla por supuestamente consumir cocaína.

Lee también Destinará Sobse este año 12 mil 335 mdp a obras

Alessandra Rojo de la Vega lanza Operación Verdad; plataforma para desmentir acusaciones y exhibir guerra sucia. Foto: Santiago Cadena

Por ello, pidió al Laboratorio y Clínica Madrigal que, durante al conferencia, le tomara una muestra de sangre en vivo, la cual será sometida a un análisis clínico para desmentir el supuesto consumo de drogas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL