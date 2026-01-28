La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) invertirá este año 12 mil 335 millones de pesos en distintos trabajos entre ellos, el mantenimiento del Circuito Interior con más de 664 millones de pesos.

La dependencia publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su Programa Anual de obras, donde destaca el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye Implementaciones de Soluciones y Adecuaciones Viales con una inversión total de 664 millones 481 mil 164 pesos. La acción abarca las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Además de acciones como repavimentación de vialidades, bajopuentes y puentes, así como la rehabilitación de 100 canchas de fútbol para torneos en escuelas de las 16 alcaldías, con 80 millones de pesos.

Otras obras a llevarse a cabo están la construcción, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de Sistemas Públicos de Cuidados “Casa de las 3R’s”; la construcción y rehabilitación de inmuebles socioculturales, deportivos, educativos y áreas enfocadas a las denominadas Utopías, en las 16 alcaldías y que recibirán 2 mil 500 millones de pesos.

La Sobse destinará 390 millones de pesos para el mantenimiento de vialidades primarias y secundarias mediante bacheo, la edificación de la Línea 5 Magdalena Contreras-Álvaro Obregón del Cablebús con 2 mil 569 millones 082 mil pesos y el levantamiento de la Línea 6 del Cablebús Milpa Alta-Tláhuac con mil 990 millones 600 mil pesos.