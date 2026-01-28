La Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México convocó a las parejas interesadas en celebrar su unión civil a participar en una boda colectiva que se llevará a cabo el próximo 14 de febrero.

De acuerdo con la convocatoria, los requisitos para participar son presentar copia certificada del acta de nacimiento de ambos pretendientes; comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses, en original y copia; identificación oficial vigente de ambas personas, en original y copia; certificado de registro de deudores alimentarios morosos; así como constancia de haber tomado el curso prenupcial.

En el caso de personas divorciadas, también se deberá presentar el acta de matrimonio con la anotación de la sentencia de divorcio, copia certificada de la sentencia de divorcio y el acta de divorcio correspondiente.

Para personas viudas, será necesario entregar además el acta de matrimonio y copia certificada del acta de defunción correspondiente.

La recepción de documentos se realizará del 22 de enero al 6 de febrero, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, en el juzgado del Registro Civil más cercano al domicilio de las personas interesadas. El personal del Registro Civil entregará un comprobante de solicitud al momento de recibir la documentación.

El lugar y la hora del evento aún están por confirmarse, mientras que el trámite será completamente gratuito.

“Este 14 de febrero, la Ciudad de México abre sus puertas a las parejas que desean unir sus vidas de manera legal y gratuita. Consulta la convocatoria, reúne tus documentos y sé parte de esta celebración del amor”, señaló la dependencia a través de sus redes sociales.

