Un incendio consumió por completo un inmueble y varias motocicletas la tarde de este jueves en la colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se registró en un taller mecánico ubicado sobre la avenida México, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia por la presencia de humo y llamas que se propagaban rápidamente.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la alcaldía, acudieron al sitio para combatir el fuego y evitar que se extendiera a predios aledaños. Como medida preventiva, se evacuó a 15 personas de viviendas cercanas.

Durante las labores de atención, los cuerpos de emergencia rescataron a cinco animales de compañía y retiraron tres cilindros de gas para reducir riesgos adicionales. Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado y posteriormente extinguido.

Autoridades informaron que una casa resultó con daños totales, además de motocicletas que se encontraban en el lugar. No se reportaron personas heridas y se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

