Un alumno de secundaria fue apuñalado por otro estudiante luego de una riña al exterior del plantel ubicado en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), policías en campo se trasladaron a la escuela, ubicada en la calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita, donde tomaron conocimiento del alumno de 15 años de edad lesionado, luego de una pelea con otro menor de edad, también estudiante.

El adolescente herido fue llevado, junto con su padre, a un hospital para ser atendido.

El personal médico diagnosticó que la víctima presentaba una lesión por arma punzocortante en el abdomen y otra en la espalda baja, confirmó la SSC.

El presunto responsable, de 14 años de edad, fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

