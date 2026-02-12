Una mujer resultó lesionada tras un choque de frente entre un scooter y una motocicleta registrado sobre Eje 1 Norte en la alcaldía Cuauthemoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del scooter intentó cruzar la vialidad en sentido contrario.

Lee también Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

Testigos señalaron que la joven no portaba casco de seguridad y que su unidad no contaba con luz, lo que habría contribuido al percance. Tras el impacto, quedó tendida sobre el pavimento mientras automovilistas y peatones solicitaban apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones ni si el conductor de la motocicleta presentó heridas. La circulación en la zona se vio afectada de manera parcial mientras se realizaban las labores de auxilio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL