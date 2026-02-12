Un hombre de entre 20 y 25 años de edad fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves, en la alcaldía Azcapotzalco.

El ataque ocurrió sobre la Vialidad Interior de la Unidad Habitacional Tepantongo, en la colonia San Martín Xochinahuac, a la altura de San Pablo Xalpa y cerca del Centro de la Mujer. Vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir a ver lo ocurrido, encontraron a un joven tirado sobre la cinta asfáltica e inconsciente, sin que pudieran identificar a simple vista dónde presentaba las heridas.

De acuerdo con los primeros testimonios, tras la agresión dos sujetos escaparon del lugar a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque.

Elementos de la policía preventiva acudieron como primeros respondientes y solicitaron apoyo médico. Paramédicos de la Cruz Roja que llegaron en una ambulancia valoraron al joven, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales a consecuencia de impactos de arma de fuego.

La zona fue resguardada por los uniformados, quienes colocaron un acordonamiento y cubrieron el cuerpo con una sábana blanca, mientras se notificaba a la Coordinación Territorial correspondiente. Más tarde, personal de Servicios Periciales se presentó para realizar el levantamiento de indicios y comenzar con las investigaciones para esclarecer el homicidio.

