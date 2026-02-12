La Policía de la Ciudad de México detuvo a Eduardo”N”, alias “El Bebelín”, señalado como presunto integrante de la Anti Unión Tepito, en posesión de una pistola y varias dosis de droga, en calles de la alcaldía Iztacalco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la captura de “El Bebelín” se realizó en atención a una denuncia ciudadana por un grupo de personas que escandalizaban y consumían bebidas alcohólicas en la vía pública, en el cruce de avenida Azúcar y la calle Centeno, de la colonia Granjas México.

Cuando los policías llegaron al lugar, una mujer les indicó que uno de los sujetos que bebían en la calle amenazaba a los vecinos y decía ser integrante de un grupo criminal.

Los oficiales se acercaron al sujeto y tras realizarle una revisión preventiva le hallaron un arma de fuego con dos cartuchos útiles, 10 envoltorios con cocaína y una bolsa con lo que sería crystal, por lo que fue detenido.

Eduardo fue puesto a disposición de una agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho aseguró a través de su cuenta de X que el detenido de 34 años de edad es un objetivo prioritario e integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital.

De acuerdo con la SSC, la Anti Unión Tepito es una célula delictiva dedicada al narcomenudeo y el homicidio, además de que son antagónicos de la Unión de Tepito.

