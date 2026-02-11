"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona. Hizo sufrir mucho a mi hijo", fueron las palabras de Odilia Vázquez, madre de Roberto Hernández, el motociclista que fue arrollado en calles de Iztapalapa, al término de la audiencia en la que se dictó prisión preventiva justificada a Gaby, la presunta responsable.

La mamá de Roberto estuvo presente en la sala donde se llevó a cabo la audiencia inicial, celebrada la tarde de este miércoles, en los juzgados de oralidad de la colonia Doctores.

En una sesión que duró aproximadamente dos horas, Odilia dijo que no pudo ver a la cara a la mujer imputada por el delito de homicidio calificado en agravio de su hijo.

Lee también: Camión derriba tres postes en la San Rafael; adulto mayor resulta lesionado en Cuauhtémoc

"Pues la ocultaron, la ocultaron, no pude verle la cara. La voltearon hacia la pared y pues no pude verla, pero sí es algo, son unos sentimientos encontrados muy doloroso para mí".

Por su parte Wendy Leyva, expareja de Roberto Hernández, quien no pudo ingresar a la audiencia, aseguró que confía en que la justicia llegará.

"Te amo mi vida y aquí estamos, y la justicia se va a hacer para ti, para que estés en paz".

Este miércoles, un día después de haber sido detenida en Oaxaca, un juez de control dictó prisión preventiva justificada en contra de Gaby "N", por lo que seguirá privada de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, hasta el próximo 16 de febrero que se defina si es vinculada a proceso o no.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr