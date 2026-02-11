Un camión repartidor de productos perecederos derribó tres postes de alumbrado público la mañana de este miércoles en calles de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, lo que dejó como saldo un adulto mayor lesionado y un vehículo particular con daños.

El accidente ocurrió en el cruce de Gómez Farías y Serapio Rendón. De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad impactó la infraestructura urbana, provocando que los postes cayeran; uno de ellos alcanzó a golpear a un hombre de 60 años que caminaba por la zona, mientras que otro cayó sobre un automóvil compacto blanco que estaba estacionado.

Paramédicos de Protección Civil atendieron al adulto mayor en el lugar. Presentaba heridas lacerantes en la cabeza —una en la región parietal y otra en la parte frontal izquierda—, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

El conductor del camión, de 47 años, fue detenido por policías capitalinos y presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. En tanto, bomberos trabajaron en el retiro de los postes y el cableado para evitar riesgos a peatones y automovilistas.

