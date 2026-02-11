Más Información

Un juez de control otorgó la duplicidad del término constitucional a , la mujer detenida por el asesinato de Roberto Hernández, el en calles de Iztapalapa, el pasado 3 de enero.

Por lo anterior, será el próximo 16 de febrero cuando se defina si la mujer es vinculada a proceso por homicidio calificado.

Asimismo, se dictó justificada para la imputada, por lo que continuará privada de la libertad.

Jacqueline Silva, abogada de la familia de Roberto, informó que en la audiencia inicial la acusada se reservó su derecho a declarar.

Además de que el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba como videos, fotografías, periciales y dictámenes.

La abogada Silva confirmó que la imputada es la mujer que fue buscada por autoridades por más de un mes, lo anterior debido a versiones de que las fotografías compartidas por la Fiscalía General de Justicia capitalina no coincidían con las que se tenían de Gaby previamente.

"Lo que pasa es que era otra fotografía la que subieron a las redes, pero ella es la que cometió el delito", dijo la defensora de la familia de la víctima.

Por su parte, la mamá de Roberto, Odilia Vázquez dijo a la salida de la audiencia que espera que llegue la justicia contra la imputada y que no pudo verla a la cara.

"La ocultaron, no pude verle la cara, la voltearon hacia la pared y pues no pude verla, son unos sentimientos encontrados muy dolorosos para mí".

