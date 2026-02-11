Cuautitlán Izcalli, Mex.- Karla Lechuga, madre de Jeshua Cisneros, un joven desaparecido desde noviembre del 2025, señaló que las autoridades no cuentan con los recursos ni el personal suficiente para efectuar búsquedas de personas, por lo que pidió fortalecer a las instituciones.

A casi tres meses de reportarse la desaparición de Jeshua Cisneros, su madre no desiste en la búsqueda del joven de 19 años de edad; este miércoles, junto a voluntarios y personal de protección civil, llegó al canal Emisor Poniente para intentar hallarlo.

Colectivos, personal voluntario y autoridades realizan búsqueda de personas desaparecidas en el Canal Emisor Poniente, Izcalli. Foto: Arturo Contreras.

A la altura del pueblo de San Martín Tepetlixpan comenzaron una nueva jornada de búsqueda; Karla Lechuga señala que ya perdió la cuenta de las que llevan en total.

Bomberos municipales descendieron al canal en algunos puntos donde observaron objetos y bolsas abultadas, sin que hasta el momento exista un reporte de hallazgo.

“La familia seguimos haciendo las búsquedas que le corresponden a la autoridad, nosotros no nos vamos a esperar, vamos a trabajar por nuestra cuenta para encontrar a nuestro hijo”, señaló la madre buscadora en entrevista.

La jornada está acompañada de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, Guardia Nacional, policía municipal, protección civil y bomberos de Cuautitlán Izcalli, así como personas voluntarias.

A este último grupo se le denomina como solidarios y ayudan con la difusión de boletines de búsqueda de los integrantes del Colectivo Lirios Buscadores; es decir, no solo comparte la ficha de Jeshua sino de otras 16 personas desaparecidas en Cuautitlán Izcalli.

“Estamos muy agradecidos con la sociedad civil y con todos los que se han sumado. Es un trabajo en conjunto, independientemente de que los otros no tengan a un familiar desaparecido, creo que es importante sumarse desde su trinchera y exigir a las autoridades no solo que esto no siga ocurriendo sino que a los que ya nos ocurrió, sean búsquedas prontas y se tengan los recursos para poder buscarles”, comentó Karla.

En el Colectivo Lirios Buscadores ya participan familias de 17 personas, todas con reporte de desaparición: unas de ocho meses, otras de uno, cinco y hasta 10 años; este último corresponde a una mujer de nombre Erica Denisse.

