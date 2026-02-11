Culiacán.- En la comunidad de El Verde, en Concordia, en las nuevas fosas clandestinas localizadas cerca de la presa Tecolote, fueron encontrados restos humanos que se presumen corresponden a cuatro personas por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado los trasladaron al Servicio Médico Forense.

El martes pasado, la fiscal Claudia Zulema Sanchez Kondo adelantó que, en un sitio distinto en donde autoridades federales han localizado varios cuerpos, entre ellos cinco de los 10 trabajadores mineros desaparecidos, se descubrieron cuatro nuevas fosas clandestinas.

Lee también “Los mineros estamos de luto”: convocan a manifestación nacional tras hallazgo de trabajadores asesinados en Sinaloa; será el próximo sábado

En el nuevo sitio, personal de la justicia federal y activistas de rastreo extendieron la búsqueda de nuevas fosas en esta zona cercana a la presa de Tecolote, ante las versiones de que puede haber más cuerpos enterrados en forma clandestina.

La Fiscalía General de la República, desde el sábado pasado, ejercicio la facultad de atracción de las investigaciones de la desaparición en Concordia de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp y con apoyo del ejército y la Marina cerco una zona en la comunidad de El Verde, para excavar en varias fosas clandestinas.

Lee también Localizan otras cuatro fosas clandestinas en El Verde, Sinaloa; hallan al menos dos osamentas

En la primera zona de fosas se recuperaron un total de 10 cuerpos sepultados en forma clandestina, de los cuales cinco de ellos fueron identificados con genética forense, los cuales corresponden a cinco trabajadores de la mina.

Los cuerpos de José Antonio “N”, de 34 años; Jesús Antonio “N”, de 30 años; José “N” de 35 años, José Ángel “N”, de 38 años, e Ignacio Aurelio “N”, de 37 años, ya fueron entregados a sus familiares y trasladados a sus lugares de origen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL