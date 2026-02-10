Culiacán, Sin.- La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que en la misma comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, pero en un sitio distinto, cercano a la presa Tecolote, se descubrieron cuatro fosas clandestinas, en dos de ellas, donde se trabajó inicialmente, se localizaron dos osamentas.

Precisó que en el primer sitio donde se encontraron los cuerpos de cinco trabajadores de la mina Vezsla Silver Corp, está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República, cuyos peritos siguen trabajando en la zona.

Dio a conocer que en el asunto de la desaparición de diez trabajadores de la empresa minera canadiense, la autoridad estatal no tiene correspondencia, únicamente se colabora con el Servicio Médico Forense en Mazatlán, donde los especialistas federales continúan con la identificación de los cuerpos rescatados.

En relación al nuevo hallazgo de más fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, indicó que inicialmente se descubrieron dos, en cuyas excavaciones se encontraron dos osamentas y posteriormente, se ubicaron dos más, en donde actualmente se trabaja en busca de posibles cuerpos.

En relación a los cuatro turistas del Estado de México que aun permanecen en calidad de desaparecidos en la ciudad de Mazatlán, desde el pasado tres de febrero, identificados como Omar Alexis “N”, de 30º años de edad, Oscar “N”, de 30, Javier “N” de 26 y Gregorio “N”, externó que se mantienen operativo de búsqueda con el Ejército.

La Fiscal General del Estado externó que como parte de las investigaciones, se toma declaraciones a varias personas, entre ellas, a los empleados de la empresa que les rento dos vehículos Raizer que fueron encontrados abandonados en la zona de Sábalo-Cerritos, en el puerto de Mazatlán.

Comentó que el primer reporte que se tuvo fue que seis personas, entre ellas una mujer y una menor de edad, habían sido privados de su libertad, por lo que se extendió un operativo de búsqueda, en el que se logró localizar a las dos mujeres abandonadas, en la comunidad del Habal.

En el caso más reciente, del registro de seis personas privadas de la libertad, una de ellas del sexo femenino sobre la carretera Los Mochis-Ahome, Sánchez Kondo señaló que solo se tiene la denuncia formal que se presentó en la ciudad de Mazatlán, de la desaparición de tres personas, una de ellas ya liberada.

Puntualizó que se investiga la relación de las otras tres personas del sexo masculino con la denuncia formal que se tiene, cuyas fichas de localización ya fueron emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado.

Seis personas, entre ellas una mujer de nombre Yuri “N”, fueron privados de su libertad por desconocidos cuando viajaban en un vehículo de color blanco, sobre la carretera Los Mochis-Ahome. La mujer fue encontrada abandonada, con lesiones en su cuerpo.

Sus acompañantes fueron identificados como Luis Ramón Flores Ceballos, de 38 años de edad, su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19, los hermanos Juan Antonio y José Ángel Soto Espain, de 29 y 17 años respectivamente y un amigo, de nombre, Heriberto López Diaz, de 30 años de edad.

Sus familiares presentaron las denuncias respectivas, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió sus fichas de localización.

