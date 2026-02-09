Culiacán.- Cinco de los cuerpos que han sido rescatados de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, Concordia, fueron identificados como parte del grupo de diez trabajadores de la mina canadiense, Vizsla Silver Corp. que fueron privados de su libertad por un grupo armado la noche del 23 de enero pasado.

Pese a que el ejército y Guardia Nacional mantiene un cinturón de seguridad y restringido y el paso al Servicio Médico Forense, en el fraccionamiento Tellería, de la ciudad de Mazatlán, se conoce que familiares de cinco víctimas acudieron a identificarlos y a efectuar los trámites para la entrega de sus cadáver y traslados a sus lugares de origen.

A través de las redes sociales, sus familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina, son José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.

Lee también Mega fuga de gas en Reynosa; pánico en 15 colonias activan protocolos de emergencia

También, se encuentran identificados, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero, sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.

La empresa canadiense, Vizsla Silver Corp divulgo un comunicado en el que resalta estar consternado por la localización de sus colegas del proyecto minero de Concordia, sin vida, sin precisar el número de víctimas, al ser notificada la empresa por familiares, de los trabajadores fallecidos.

Informó que la minera, esta impactada por la trágica pérdida de vidas humanas, por lo que se encuentran en la recuperación segura de los trabajadores que siguen en calidad de desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a su gente durante este momento increíblemente difícil.

Identifican a minero originario de Chihuahua

Ciudad Juárez.- Por medio de las redes sociales fue identificado en Chihuahua, a Jesús Antonio de la O Valdez, quien fue encontrado sin vida en la mina de la Concordia, Sinaloa.

El Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua, publicó en sus redes sociales la foto del minero y expresó su solidaridad con su familia y amigos.

“Antonio será recordado por su profesionalismo, compromiso con el medio ambiente y valiosas aportaciones al ejercicio de la ingeniería en ecología, así como por su calidad humana y compañerismo, que dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado”, se describe en la publicación.

Lee también Crimen de mineros en Concordia; gremio exige mayor seguridad y justicia

“Toño”, como era conocido en Chihuahua, era buscado desde el 23 de enero, luego de desaparecer junto con diez mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Desde ese día en la entidad se comenzó a circular en redes la foto del joven de aproximadamente 36 años, para dar con su paradero con la leyenda, “Nos falta Toño”.

Junto con él, también se buscaba a Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien desapareció en el mismo grupo de mineros y hasta hoy no se ha confirmado en esta entidad su localización.

Jesús Antonio de la O Valdez, uno de los mineros desaparecidos en Sinaloa (09/02/2026). Foto: Especial

Lee también Sergio Torres, dirigente estatal de MC es sometido a segunda cirugía; reportan evolución favorable tras atentado

Durante este día el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, comentó que existe coordinación con las autoridades de Sinaloa, para esclarecer el hecho y aseguró que no se descarta que se trate de una cuestión de corrupción de grupos de la delincuencia organizada.

Hasta el momento en Chihuahua, no se ha proporcionado mayor información sobre este hecho.