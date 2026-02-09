Más Información

El Juez de Control, Gustavo Aquiles Villaseñor, programó para el próximo jueves la continuación de la audiencia del exgobernador de Veracruz, , donde se definirá la situación jurídica.

La Fiscalía General de la República () iniciará una nueva acusación en contra del exmandatario por el delito de peculado en el 2012.

Durante la audiencia inicial de acusación, en los juzgados federales del , personal de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la FGR, pretendía formular la imputación, pero debido a la ausencia de la representación legal del exfuncionario, fue diferida la audiencia por tercera ocasión.

El juzgador apercibió a Duarte de Ochoa por llevar a cabo tácticas dilatorias para no continuar con la diligencia.

Según la FGR, el exgobernador desvío cinco millones de pesos de subsidios federales destinados a un fondo para apoyo a personas con discapacidad en Veracruz, durante su gestión.

