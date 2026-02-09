Reynosa, Tamaulipas.- Pánico se generó en 15 colonias de Reynosa, Tamaulipas ante una mega fuga de gas generada por una pérdida de presión en el abastecimiento de la empresa Engi lo que provocó la movilización de autoridades para salvaguardar a los ciudadanos.

Desde la madrugada de éste lunes, residentes de diversos sectores comenzaron a reportar un fuerte olor a gas por lo que pedían la presencia de las autoridades para determinar si era necesario evacuar las colonias afectadas.

En los números de emergencia se recibieron más de 48 reportes ya que el sonido del escape de gas en tuberías, causó pánico entre las familias ante el temor de que se registrara una tragedia.

Lee también Protestan por escuelas junto a la Refinería Olmeca en Tabasco; padres de familia exigen reubicación de centros educativos

Las colonias afectadas son: Las Fuentes, Fuentes Lomas, Aztlán, La Cañada, Longoria, Rodríguez, San Ricardo, Bermúdez, San José, Los Muros, La Cima, Jarachina Norte y Sur, Lomas del Sinaí así como Vista Hermosa.

Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil en Reynosa, informó que al recibir los llamados de auxilio, de inmediato se estableció contacto con la empresa ENGIE con el propósito de conocer la situación y aplicar un protocolo de atención de manera coordinada, debido a la urgencia de los reportes registrados en las colonias.

"Se atendieron alrededor de 48 reportes canalizados a Protección Civil; cabe mencionar que la empresa proveedora también brindó atención a la ciudadanía. Se hablaba de una pérdida inusual de presión. La empresa comentó que una parte importante de los reportes atendidos se relacionan con afectaciones provocadas por terceros en la tubería, como daños en válvulas o tapones”, dijo el titular de Protección Civil.

Lee también Jornada violenta en Sinaloa; cuatro muertos, un cuerpo cercenado y una mujer herida en distintos municipios

Se reportó la suspensión de clases en las escuelas Club Rotario de la colonia La Cañada y en el Instituto Pierre Faure de la colonia Aztlán ante el intenso olor a gas por lo que pidieron a los padres de familia acudir por sus hijos y evitar riesgos.

Hasta el momento, la empresa Engie no ha emitido información sobre la fuga de gas en Reynosa, Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL