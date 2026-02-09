En nuevos hechos de violencia registrados en distintos municipios del estado, cuatro personas fueron privadas de la vida, una de las víctimas fue cercenado y partes de su cuerpo, colocados en una hielera y una mujer fue lesionada a balazos, de nombre Alejandra “N” de 78 años de edad.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que en el interior de un taller automotriz, ubicado en una de las calles de la colonia CNOP, en Culiacán, se escucharon detonaciones de armas de fuego, al acudir a verificar, localizaron muerta lesionada

Según la versión, personas armadas ingresaron al taller, ubicado por la avenida 15 de Septiembre, de dicha colonia, con la intención de asesinar a un joven trabajador, pero, la madre de este intervino y recibió los disparos, por lo que los agresores huyeron del lugar.

En la cajuela de una camioneta Ford, Bronco de modelo reciente, estacionada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ubicada en la sindicatura de Costa Rica, en la salida sur de la capital del estado, fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos de bala.

La victima de apariencia joven, el cual no portaba ninguna identificación fue hallada muerta, en la cajuela de la unidad que fue abandonada en ese lugar, por lo que llamó la atención de las autoridades.

Sobre una de las calles de la colonia Lomas del Magisterio, en Culiacán fue descubierto el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentaba lesiones de armas de fuego y no portaba identificación.

En la caja de una camioneta Pick Up que fue abandonada en el acotamiento de la carretera Benito Juárez, cerca de la comunidad de la Platanera, en la salida norte de la capital del estado, fue encontrado envuelto el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual tenia varios impactos de bala.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, en la jurisdicción del municipio de Elota, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con impactos de bala, sin que se conozca.

