Sin que se conozca en forma oficial el número de cuerpos rescatados de fosas clandestinas, en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, el Servicio Médico Forense, en Mazatlán, se mantiene bajo resguardo, al darse a conocer que dos de las víctimas, eran trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp.

Las informaciones dadas a conocer por autoridades del estado de Zacatecas, de donde eran originarios los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores, ingeniero, José Ángel Hernández Vélez, confirmaron que sus cuerpos fueron encontrados en dichas fosas, los cuales formaban parte de un grupo de 10 trabajadores privados de su libertad.

Sobre los hallazgos en las fosas clandestinas que fueron descubiertas, en el mismo municipio de Concordia, donde el pasado 23 de enero, personas armadas “levantaron” a diez trabajadores de la mina canadiense, la Fiscalía General del Estado, solo dio a conocer que se auxilia a la autoridad federal en el traslado de cuerpos y peritajes.

Lee también Tras hallazgo de fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, colectivos piden información; "exigimos nuestro derecho a la verdad"

Las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad de Mazatlán se mantiene bajo resguardo militar, donde se alojaron los cuerpos de un número aún no determinado de victimas encontradas sepultadas en forma clandestina en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia.

Alejandra Martínez Carrizalez, del colectivo “Por las Voces sin Justicia", de Mazatlán dijo que espera que se cumpla el compromiso de la Fiscalía General de la República de divulgar sobre el número exacto de victimas que fueron encontradas en ese sitio y las identificaciones.

Señaló que como existe un gran número de madres, hermanas y esposas que sufren por desconocer el paradero de sus familiares desparecidos en forma forzada, lo que se desea conocer, es si alguno de los cuerpos, corresponden a sus seres queridos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL