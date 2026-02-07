Culiacán, Sin a 7 de Feb. - Sin especificar la identidad ni el número de cuerpos que han sido localizados en fosas clandestinas ubicadas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, la Fiscalía General de la República les comunicó a las activistas de búsqueda que las familias de las víctimas ya fueron notificadas.

Alejandra Martínez Carrizalez, del colectivo “Por las Voces sin Justicia, de Mazatlán", cuyos miembros se plantaron en los límites del cerco de seguridad que, desde hace tres días, el Ejército y la Guardia Nacional colocó en esa zona, dio a conocer que ya tuvieron un encuentro con funcionarios federales.

Señaló que, en esta breve reunión, les dieron a conocer los avances que se tienen sobre la localización de varios cuerpos, sin especificar el número ni las identidades, por formar parte de las investigaciones y por respeto a las familias que ya fueron notificadas de los hallazgos en forma oficial.

Martínez Carrizales externó que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, les ofrecieron que, en un lapso de una semana, se dará a conocer el número exacto de los cuerpos encontrados en las fosas de El Verde, en Concordia y sus identidades y el seguimiento de este caso.

Dado que la zona se mantiene bajo un fuerte resguardo, no se puede especular que las víctimas, estén relacionadas con la desaparición de diez trabajadores de la mina Vista Silver Corp., los cuales fueron privados de su libertad desde la noche del pasado 23 de enero, en un conjunto habitacional.

En redes sociales, se divulgó que, en varias poblaciones de la zona serrana del municipio de Concordia, se han captado sobre vuelos de aviones ligeros militares, de los denominados Tec-Texan y de helicópteros, como parte del operativo especial que fue desplegado desde el domingo pasado, en la búsqueda de los trabajadores de la mina.

Las autoridades de seguridad solo han documentado los hallazgos de diez campamentos clandestinos, usados por miembros de grupos delictivos para pasar la noche, donde se han asegurado armas, cartuchos y un jeep abandonado.

