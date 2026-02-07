Culiacán, Sin. En la capital del estado, la violencia se volvió acentuar con tres nuevos asesinatos a balazos, entre ellos de una mujer de nombre, Dulce Rosalina “N”, de 24 años de edad, el hallazgo de restos humanos a la salida sur y el reporte de un hombre, herido de bala en un atentado por hombres armados.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas sobre un ataque con armas automáticas a la conductora de un vehículo Volkswagen, color gris, Jetta, el cual se encontraba estacionado en una área comercial, del fraccionamiento Rincón del Real.

Al presentarse en el lugar elementos federales y estatales, junto con elementos de los cuerpos de auxilio, se determinó que la mujer identificada como Dulce Rosalina “N”, no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado.

En la comunidad de la Campana, a la salida norte de Culiacán, a un costado de la carpeta asfáltica de la carretera México/ Nogales, fue localizado el cuerpo de David “N”, de 34 años de edad, el cual presentaba impactos de bala.

Los peritos judiciales recopilaron evidencias y testimonios sobre este nuevo asesinato para integrarlo a una carpeta de investigación para poder identificar a los presuntos homicidas que abandonaron en ese lugar su cuerpo.

En la calle Francisco Mujica, del fraccionamiento San Isidro, Isaac “N”, de 36 años de edad, quien caminaba, portando en hombros una mochila, fue interceptado por hombres armados, los cuales le dispararon en varias ocasiones y luego abandonaron el lugar rápidamente, sin ser detenidos.

Sobre una de las calles de la colonia Rubén Jaramillo, de la capital del estado, el conductor de un vehículo Volkswagen, Jetta, de modelo reciente, fue atacado por desconocidos, los cuales lo hirieron en uno de sus brazos, por lo que fue auxiliado por personal militar y posteriormente de la Cruz Roja.

El lesionado, cuya identidad no se dio a conocer fue llevado a un hospital para ser atendido por un médico de las lesiones de arma de fuego, sin que estas pongan en riesgo su vida.

Las activistas de búsqueda del colectivo “Sabuesos Guerreras”, en un predio enmontado, cercano a las instalaciones de la Feria Ganadera, localizaron restos humanos y prendas de vestir dañadas, lo que les hace presumir que se trata de una persona del sexo masculino.

