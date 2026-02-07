Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Culiacán, Sin. En la capital del estado, la se volvió acentuar con tres nuevos asesinatos a balazos, entre ellos de una mujer de nombre, Dulce Rosalina “N”, de 24 años de edad, el hallazgo de a la salida sur y el reporte de un hombre, herido de bala en un atentado por hombres armados.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas sobre un ataque con armas automáticas a la conductora de un vehículo , color gris, Jetta, el cual se encontraba estacionado en una área comercial, del fraccionamiento Rincón del Real.

Al presentarse en el lugar elementos federales y estatales, junto con elementos de los cuerpos de auxilio, se determinó que la mujer identificada como Dulce Rosalina “N”, no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado.

Lee también

En la comunidad de la Campana, a la salida norte de , a un costado de la carpeta asfáltica de la carretera México/ Nogales, fue localizado el cuerpo de David “N”, de 34 años de edad, el cual presentaba impactos de bala.

Los peritos judiciales recopilaron evidencias y testimonios sobre este nuevo asesinato para integrarlo a una para poder identificar a los presuntos homicidas que abandonaron en ese lugar su cuerpo.

En la calle Francisco Mujica, del fraccionamiento San Isidro, Isaac “N”, de 36 años de edad, quien caminaba, portando en hombros una mochila, fue interceptado por hombres armados, los cuales le dispararon en varias ocasiones y luego abandonaron el lugar rápidamente, sin ser detenidos.

Lee también

Sobre una de las calles de la colonia Rubén Jaramillo, de la capital del estado, el conductor de un vehículo Volkswagen, Jetta, de modelo reciente, fue atacado por desconocidos, los cuales lo hirieron en uno de sus brazos, por lo que fue auxiliado por personal militar y posteriormente de la Cruz Roja.

El lesionado, cuya identidad no se dio a conocer fue llevado a un hospital para ser atendido por un médico de las lesiones de , sin que estas pongan en riesgo su vida.

Las activistas de búsqueda del colectivo “Sabuesos Guerreras”, en un predio enmontado, cercano a las instalaciones de la Feria Ganadera, localizaron restos humanos y prendas de vestir dañadas, lo que les hace presumir que se trata de una persona del sexo masculino.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]