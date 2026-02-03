San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un vehículo Volkswagen de color azul que fue abandonado presuntamente con restos humanos en el estacionamiento del Hotel City Junior, a 300 metros de la Policía Municipal de Tuxtla, provocó la movilización de elementos de corporaciones policiacas.

El vehículo con placas DLM-300-H, fue abandonado aparentemente por la madrugada de este martes.

Las versiones circularon inmediatamente y se dijo que la unidad tenía restos humanos, lo que provocó la movilización de corporaciones de la Guardia Estatal y Policía Municipal.

El vehículo fue trasladado a Servicios Periciales donde trabajan agentes del Ministerio Público y peritos.

Hasta esta tarde, la Fiscalía de Chiapas no ha informado nada sobre el vehículo.

Lo único que ha dicho que el Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal mantienen patrullajes en varios municipios de la Frailesca, donde el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) - Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se mantiene enfrentados desde hace cinco años.

En Villa Corzo, se realizan patrullajes en las colonias 24 de febrero, ejido Tierra Santa, ejido Nuevo Refugio, Unión Villacorzo, ejido La Fraylesca, ejido La Cumbre, ejido Lázaro Cardenas, ejido La Libertad, ejido Unión del Carmen, colonia San Pedro Buenavista y colonia Emiliano Zapata, con el objetivo de realizar las recomendaciones necesarias para evitar incendios y dar a conocer las sanciones por la comisión de delitos en materia ambiental.

En Villaflores, se realizaron recorridos preventivos y disuasivos al interior de las colonias Nuevo México, Cristóbal Obregón y Doctor Domingo Chanona, además se instaló un punto de control en la salida de la Colonia Nuevo Mexico- tramo carretero Ocozocoautla de Espinosa, donde se revisaron 160 vehículos y 60 motocicletas.

"En la colonia Cristóbal Obregón se instaló otro punto de control, revisando 120 vehículos y 40 motocicletas; de igual forma, en la colonia Doctor Domingo Chanona, resultando en la verificación de 130 vehículos y 55 motocicletas. Estas acciones con la finalidad de corroborar la portación de documentos legales y el uso adecuado de protección como cascos".

